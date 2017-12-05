Служба безопасности Украины назвала причину задержания Саакашвили - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе службы безопасности Украины.

Планируется его допрос.

*** 12:30

Экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение в попытке свержения государственной власти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его адвокат Павел Богомазов.

"Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя", - сказал он.

Украинские СМИ сообщают, что сотрудники СБУ посадили в автомобиль М. Саакашвили и пытаются его вывезти, однако его соратники заблокировали машину и не давали ей сдвинуться с места.

По информации "Интерфакс-Украина", Саакашвили был задержан правоохранительными органами и увезен с места, в дальнейшем будет избрана мера пресечения в отношении его.