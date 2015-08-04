​Служба безопасности аэропорта Брюсселя объявила "забастовку пристрастия"

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Персонал службы безопасности международного аэропорта Брюсселя объявил с понедельника так называемую "забастовку пристрастия", в ходе которой контроль и досмотр пассажиров будет осуществляться дольше обычного, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Своей акцией бастующие хотят привлечь внимание администрации воздушной гавани королевства к тому, что установленные новые турникеты безопасности для контроля пассажиров, вылетающих в страны Шенгенской зоны, надежны не в полной мере. Это, в частности, уже привело к тому, что на борту недавно вылетавшего в Рим самолета оказались два человека, не имевших при себе никаких документов. В целом за время эксплуатации турникетов было отмечено около 50 различных инцидентов.

По информации издания, забастовка персонала службы безопасности может продлиться несколько дней.

Администрация аэропорта рекомендует авиапассажирам приезжать минимум за три часа до вылета. Очереди из-за забастовки неизбежны.