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Служащий Букингемского дворца признался в краже ценностей на сумму в 135 тыс. долларов

Служащий Букингемского дворца признался в краже ценностей на сумму в 135 тыс. долларов Всего из Букингемского дворца было украдено 77 вещей
Другие страны
1 декабря 2020 г. 16:28
Служащий Букингемского дворца признался в краже ценностей на сумму в 135 тыс. долларов

37-летний Адамо Канто, который проработал в Букингемском дворце пять лет, 30 ноября в ходе суда в Лондоне признал свою вину в краже ценных вещей из резиденции британской королевы. Как передает Report, об этом сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что в период с 11 ноября 2019-го по 7 августа 2020-го мужчина украл официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с их автографами, портрет принца Гарри, альбом с фотографиями королевского банкета в честь визита президента США Дональда Трампа в королевство и др. Все эти вещи он выставил на интернет-аукционе eBay.

Всего из Букингемского дворца было украдено 77 вещей, а на торгах оказались 37 лотов. Общая стоимость 77 украденных им предметов может достигать £100 тысяч (порядка 135 тысяч долларов США).

В настоящее время подозреваемый на свободе, его отпустили под залог, но ему грозит тюремное заключение. Дело направлено в Королевский суд Саутуарка.

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Версия на английском языке Buckingham Palace catering assistant admits stealing items worth $ 135,000

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