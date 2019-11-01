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Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа могут начаться в ноябре

Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа могут начаться в ноябре

Слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа могут начаться в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. 

"Я полагаю, что в ноябре состоится публичное слушание", - заявила Пелоси во время круглого стола с журналистами агентства Блумберг.

При этом спикер отметила, что окончательной даты для завершения расследования в рамках процедуры импичмента нет. "Я не знаю, каким будет график ... Мы еще не приняли решения о том, будет ли президент подвергнут импичменту", - добавила она.

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