Слушания по экстрадиции Ассанжа в США пройдут в сентябре

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Суд в Лондоне перенес с мая на сентябрь слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщает Report, такое решение приняла судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер.

Сам Ассанж отсутствовал на заседании из-за плохого самочувствия.

Предполагается, что новое слушание может пройти в другом суде за пределами Лондона.

Дата заседания может быть выбрана на процедурных слушаниях 1 июня.

Все это время Ассанж будет находиться в тюрьме усиленного режима Белмарш на востоке Лондона.

Отметим, что 11 апреля 2019 года Д.Ассанжа, скрывавшегося в посольстве Эквадора в Лондоне, задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.