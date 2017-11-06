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    Слушания об экстрадиции Пучдемона начнутся 17 ноября

    Адвокат экс-главы автономии Поль Бекар намерен добиваться отказа официального Брюсселя от европейского ордера на его арест© Reuters

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Брюсселе 17 ноября начнутся слушания об экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Адвокат экс-главы автономии Поль Бекар намерен добиваться отказа официального Брюсселя от европейского ордера на его арест, выданного Испанией, мотивируя это возможной предвзятостью и политизированным характером суда.

    Напомним, что 3 ноября Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четверых бывших членов правительства автономии, которые находятся в Бельгии. В воскресенье, 5 ноября, экс-лидер Каталонии и его соратники добровольно явились в брюссельскую полицию.

    По итогам показаний обвиняемых бельгийский судья решил оставить на свободе Пучдемона и бывших членов каталонского правительства. Тем не менее теперь им запрещено покидать территорию королевства.

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