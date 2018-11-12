Словенские военные замерзли на учениях НАТО в Норвегии

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Словенские военнослужащие, которые принимали участие в учениях НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец — 2018") в Норвегии, пожаловались на несоответствующую погоде униформу.

Словенский министр обороны Карл Эрьявец в разговоре с журналистами издания Delo пообещал "обстоятельное расследование" этих жалоб, передает Report.

Подполковник Урош Тринко, командовавший словенским контингентом на учениях, состоявшим из 232 человек, ранее сообщил СМИ, что многие его подчиненные жаловались на обмундирование и особенно обувь, "не защитившие их от норвежских холода и влаги". Командование признало проблемы, но отметило, что обморожений и серьезных травм не было.

"Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась от —23 до +7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь", — цитирует издание сообщение Минобороны Словении.