Словения закупит финские бронетранспортеры Patria

Финляндия и Словения подписали протокол о намерениях, предусматривающий закупку бронетранспортеров финской компании Patria с колесной формулой 8×8.

Финляндия и Словения подписали протокол о намерениях, предусматривающий закупку бронетранспортеров финской компании Patria с колесной формулой 8×8.

Как передает Report со ссылкой на словенские СМИ, протокол подписали в Брюсселе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и министр обороны Словении Борут Сайович.

Согласно информации, письмо о намерениях предполагает поддержку Финляндии в процессе приобретения Словенией 106 бронемашин компании Patria. При этом подписание документа не накладывает на стороны финансовых или юридически обязывающих обязательств.

Ранее словенское правительство одобрило продолжение процедуры закупки машин Patria для оснащения средней боевой батальонной группы и разведывательного батальона. Общая стоимость проекта оценивается в 700 млн евро.

Министр обороны Словении Борут Сайович отметил, что машины Patria, по результатам анализа рынка, были выбраны как оптимальный вариант с учетом их стоимости и стандартов безопасности.