О нас

Словения закупит финские бронетранспортеры Patria

Словения закупит финские бронетранспортеры Patria Финляндия и Словения подписали протокол о намерениях, предусматривающий закупку бронетранспортеров финской компании Patria с колесной формулой 8×8.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 20:11
Словения закупит финские бронетранспортеры Patria

Финляндия и Словения подписали протокол о намерениях, предусматривающий закупку бронетранспортеров финской компании Patria с колесной формулой 8×8.

Как передает Report со ссылкой на словенские СМИ, протокол подписали в Брюсселе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и министр обороны Словении Борут Сайович.

Согласно информации, письмо о намерениях предполагает поддержку Финляндии в процессе приобретения Словенией 106 бронемашин компании Patria. При этом подписание документа не накладывает на стороны финансовых или юридически обязывающих обязательств.

Ранее словенское правительство одобрило продолжение процедуры закупки машин Patria для оснащения средней боевой батальонной группы и разведывательного батальона. Общая стоимость проекта оценивается в 700 млн евро.

Министр обороны Словении Борут Сайович отметил, что машины Patria, по результатам анализа рынка, были выбраны как оптимальный вариант с учетом их стоимости и стандартов безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Авианосец США столкнулся с гражданским судном в Средиземном море
Авианосец США столкнулся с гражданским судном в Средиземном море
13 февраля 2025 г. 21:16
Минфин США сообщил о введении санкций в отношении прокурора МУС Карима Хана
Минфин США сообщил о введении санкций в отношении прокурора МУС Карима Хана
13 февраля 2025 г. 21:12
Армия Израиля ударила по пусковой установке в Газе
Армия Израиля ударила по пусковой установке в Газе
13 февраля 2025 г. 21:03
Французский парламент запретил одноразовые электронные сигареты
Французский парламент запретил одноразовые электронные сигареты
13 февраля 2025 г. 20:50
Песков: Эр-Рияд подходит для переговоров Путина и Трампа, но пока никаких решений на этот счет нет
Песков: Эр-Рияд подходит для переговоров Путина и Трампа, но пока никаких решений на этот счет нет
13 февраля 2025 г. 20:22
Япония и США проведут учения по противоракетной обороне
Япония и США проведут учения по противоракетной обороне
13 февраля 2025 г. 19:58
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию
13 февраля 2025 г. 19:36
Проект расширения Тенгиза может выйти на полную мощность к середине 2025 года
Проект расширения Тенгиза может выйти на полную мощность к середине 2025 года
13 февраля 2025 г. 19:20
Лидер хуситов предложил вместо перемещения палестинцев переселить израильтян в США
Лидер хуситов предложил вместо перемещения палестинцев переселить израильтян в США
13 февраля 2025 г. 19:01
Китай предупредил Австралию в связи с намеренным вторжением в его воздушное пространство
Китай предупредил Австралию в связи с намеренным вторжением в его воздушное пространство
13 февраля 2025 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi