Словения ввела карантин для прибывающих из 29 стран

Словенские власти ввели с сегодняшнего дня обязательный 14-дневный карантин для всех лиц, прибывающих из стран с "ухудшающейся эпидемиологической обстановкой".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном на официальном сайте правительства.

"С 13 июня 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологических условий, независимо от гражданства или наличия [словенского] вида на жительство, для всех лиц, прибывающих в Словению из перечисленных ниже стран, назначается 14-дневный карантин", - отмечается в документе.

В подготовленный на основе данных Национального института общественного здоровья Словении список эпидемиологически опасных стран вошли 29 государств: Андорра, Армения, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Бразилия, Великобритания, Габон, Джибути, Доминиканская Республика, Иран, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Молдова, ОАЭ, Оман, Панама, Перу, Россия, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сингапур, США, Чили, Швеция и ЮАР.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 1 488, умерли 109 человек.