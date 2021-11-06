Словения введет ограничительные меры в связи с коронавирусом

В Словении с 8 ноября временно вступят в силу ограничительные меры в связи с коронавирусом.

В Словении с 8 ноября временно вступят в силу ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на главу Минздрава Словении Янеза Поклюкара.

Так, с 8 числа будут закрыты ночные клубы, а рестораны будут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени, для посещения практически любых мест на территории страны гражданам старше 12 лет будет необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, или быть вакцинированным, или с момента их выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

В магазинах на каждые 10 кв. м площади можно будет пускать одного посетителя. Во время проведения общественных, культурных и спортивных мероприятий между людьми должно оставаться одно свободное место.

Помимо этого в стране разрешат использование только медицинских масок и респираторов класса защиты FFP2.