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Словения введет ограничительные меры в связи с коронавирусом

Словения введет ограничительные меры в связи с коронавирусом В Словении с 8 ноября временно вступят в силу ограничительные меры в связи с коронавирусом.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 17:45
Словения введет ограничительные меры в связи с коронавирусом

В Словении с 8 ноября временно вступят в силу ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на главу Минздрава Словении Янеза Поклюкара.

Так, с 8 числа будут закрыты ночные клубы, а рестораны будут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени, для посещения практически любых мест на территории страны гражданам старше 12 лет будет необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, или быть вакцинированным, или с момента их выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

В магазинах на каждые 10 кв. м площади можно будет пускать одного посетителя. Во время проведения общественных, культурных и спортивных мероприятий между людьми должно оставаться одно свободное место.

Помимо этого в стране разрешат использование только медицинских масок и респираторов класса защиты FFP2.

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