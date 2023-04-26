Словения в условиях полной секретности поставила Украине 20 бронемашин Valuk

Правительство Словении в условиях полной секретности отправило в Украину 20 бронемашин Valuk типа Pandur.

Правительство Словении в условиях полной секретности отправило в Украину 20 бронемашин Valuk типа Pandur.

Как передает Report, об этом сообщает словенское издание 24ur со ссылкой на источники.

Транспортировка этих бронемашин в Украину была завершена на этой неделе, операция длилась несколько месяцев, так как для этого потребовалась подготовка.

По их словам, эти машины сначала были доставлены самолетом в одну из близлежащих стран. У Словении, отмечает издание, есть возможность использовать стратегический транспортный самолет С17, в котором можно разместить по четыре Valuk.

"Остановка, по-видимому, была в одном из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии. Эти машины могут быть использованы в контрнаступлении Украины", - отмечается в материале издания.

Valuk являются модернизированной версией австрийских Pandur 6x6. Они оснащены 12,7-мм пулеметами MG, 25-мм пушкой M242 Bushmaster или 120-мм минометом.