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Словения тайно передала Украине 20 ББМ

Словения тайно передала Украине 20 ББМ Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 боевых бронированных машин "Валук", являющихся аналогами австрийских машин "Пандур".
Другие страны
26 апреля 2023 г. 19:43
Словения тайно передала Украине 20 ББМ

Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 боевых бронированных машин "Валук", являющихся аналогами австрийских машин "Пандур".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили на сайте словенского новостного портала "24UR" в среду ссылаясь на собственные источники.

"Мы не получали официального подтверждения словенского пожертвования и, вероятно, не получим в течение некоторого времени, но наши источники подтвердили нам, что транспортировка в Украину была завершена на этой неделе в условиях полной секретности. Сама операция длилась несколько месяцев, так как бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и перевезти. Они были доставлены самолетом в одну из близлежащих стран, у Словении есть возможность использовать стратегический транспортный самолет С17, в котором они могли бы разместиться по четыре "Валука". Остановка, по-видимому, была в одном из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии", — говорится в сообщении.

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