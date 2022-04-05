Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране

МИД Словении сообщил послу России о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране.

МИД Словении сообщил послу России о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявления внешнеполитического ведомства Словении.

"Министерство иностранных дел проинформировало посла России о решении сократить число дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении МИД Словении.

Отмечается, что в стране останется такое же число сотрудников дипмиссии РФ, как и в дипмиссии Словении в Москве.