Словения разрешила въезд иностранным туристам без ограничений

Власти Словении отменили все ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые действовали при въезде в страну для иностранных туристов. Все объекты размещения в Словении открыты для туристов.

Власти Словении отменили все ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые действовали при въезде в страну для иностранных туристов. Все объекты размещения в Словении открыты для туристов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте правительства республики.

В правительстве считают, что поскольку риск заражения COVID-19 все еще есть, то при планировании путешествия за рубеж туристам следует контролировать эпидемиологическую ситуацию на своем маршруте, а также проверять условия въезда.