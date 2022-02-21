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Словения разрешила въезд иностранным туристам без ограничений

Словения разрешила въезд иностранным туристам без ограничений Власти Словении отменили все ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые действовали при въезде в страну для иностранных туристов. Все объекты размещения в Словении открыты для туристов.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 15:32
Словения разрешила въезд иностранным туристам без ограничений

Власти Словении отменили все ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые действовали при въезде в страну для иностранных туристов. Все объекты размещения в Словении открыты для туристов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте правительства республики.

В правительстве считают, что поскольку риск заражения COVID-19 все еще есть, то при планировании путешествия за рубеж туристам следует контролировать эпидемиологическую ситуацию на своем маршруте, а также проверять условия въезда.

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Версия на английском языке Slovenia allows foreign tourists to enter without restrictions

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