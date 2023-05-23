Словения признала Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Словении принял декларацию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Парламент Словении принял декларацию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Рада", об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления", - отметил он.

Стефанчук добавил, что человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем.

Также на это событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил парламентариев Словении за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.