Словения присоединится к инициативе закупки боеприпасов для Украины

Словения присоединится к чешской инициативе закупки артиллерийских снарядов для Украины.
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"Словения поддержит чешскую инициативу, цель которой - закупка артиллерийских снарядов для Украины вне Евросоюза", - сказал министр. Далее он воздержался от комментариев. Между тем информационное агентство STA проинформировало, что словенское правительство планирует выделить €1 млн.
Президент Чехии Петр Павел 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы.
Ранее газета Politico проинформировала, что Чехия, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.