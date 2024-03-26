Словения присоединится к инициативе закупки боеприпасов для Украины

Словения присоединится к чешской инициативе закупки артиллерийских снарядов для Украины.

Словения присоединится к чешской инициативе закупки артиллерийских снарядов для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после встречи с коллегами из Словакии, Словении, Венгрии и Австрии.

"Словения поддержит чешскую инициативу, цель которой - закупка артиллерийских снарядов для Украины вне Евросоюза", - сказал министр. Далее он воздержался от комментариев. Между тем информационное агентство STA проинформировало, что словенское правительство планирует выделить €1 млн.

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы.

Ранее газета Politico проинформировала, что Чехия, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.