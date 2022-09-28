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Словения представила свою кандидатуру на получение временного членства в СБ ООН

Словения представила свою кандидатуру на получение временного членства в СБ ООН Министр иностранных дел Словении Таня Файон официально представила кандидатуру республики на получение непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 07:58
Словения представила свою кандидатуру на получение временного членства в СБ ООН

Министр иностранных дел Словении Таня Файон официально представила кандидатуру республики на получение непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице политика в Twitter.

"Я официально представила в Нью-Йорке кандидатуру Словении в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы. "Укрепляем доверие, защищаем будущее" - это слоган нашей кампании, который отражает деятельность республики на международной арене", - написала глава МИД.

2 августа Файон сообщила о том, что Словения заинтересована в получении непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год. Политик выразила уверенность в том, что новое правительство республики единодушно поддерживает кандидатуру страны.

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