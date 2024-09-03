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Словения представила программу на время председательства в Совбезе ООН

Словения представила программу на время председательства в Совбезе ООН Словения возглавила Совет безопасности ООН в сентябре текущего года на ротационной основе.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 22:48
Словения представила программу на время председательства в Совбезе ООН

Словения представила программу деятельности на время председательства в Совете безопасности ООН, которое перешло к стране 1 сентября на ротационной основе.

Как сообщает американское бюро Report, программу представил журналистам словенский постпред Самуэль Збогар на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Дипломат отметил, что его страна во второй раз председательствует в Совбезе.

"Мы планируем 9 сентября провести первые открытые дебаты по миротворческим операциям ООН. С 25 сентября начнется неделя высокого уровня под председательством премьер-министра Словении Роберта Голоба", - уточнил С.Збогар.

Он отметил, что сентябрьская повестка будет включать конфликт на Ближнем Востоке, ситуацию с правами женщин в Афганистане, российско-украинскую войну, ситуацию в Сирии, Йемене и Судане.

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Версия на азербайджанском языке Sloveniya BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyi müddətindəki proqramı açıqlayıb

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