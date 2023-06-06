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Словения получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы

Словения получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы Беларусь не набрала необходимого числа голосов при голосовании в Генассамблее ООН при избрании непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации на 2024-2025 годы, место досталось Словении.
Другие страны
6 июня 2023 г. 21:00
Словения получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы

Беларусь не набрала необходимого числа голосов при голосовании в Генассамблее ООН при избрании непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации на 2024-2025 годы, место досталось Словении.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Словения получила 153 голоса, за Беларусь проголосовали 38 стран. Для победы стране надо было набрать не менее двух третей голосов всех членов Генассамблеи (всего их 193).

Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.

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