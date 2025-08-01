Словения первой в ЕС ввела полный запрет на торговлю оружием с Израилем

Словения полностью запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из него.

Словения полностью запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из него.

Как передает Report , об этом сообщило местное агентство STA со ссылкой на заявление правительства.

По словам премьер-министра Роберт Голоба, Словения стала первой страной в Евросоюзе, пошедшей на такой шаг. ТСвое решение власти объясняют продолжающейся войной в Газе и неспособностью ЕС принять общие меры из-за внутренних разногласий.

Любляна признала палестинское государство в июне прошлого года и с тех пор неоднократно призывала к прекращению огня в секторе Газа и увеличению поставок гуманитарной помощи в анклав.

Израиль осудил сделанные на прошлой неделе заявления Франции, Великобритании и Канады о том, что они могут признать палестинское государство, заявив, что это вознаградит ХАМАС за нападение на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

"Мы не покупаем у них даже булавки. Это эмбарго сделано исключительно для публики", - прокомментировал шаг словенского правительства неназванный представитель Израиля в интервью Ynet.