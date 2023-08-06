Словения обратилась к ЕС и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнения

Власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны стихийного бедствия, вызванного проливными дождями.
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Словения за счет механизма гражданской защиты ЕС рассчитывает получить технику для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог: 40 экскаваторов и бульдозеров, 30 специальных транспортных средств для управления водотоками и 20 сборных мостов. От НАТО требуется пять тяжелых военных вертолетов грузоподъемностью не менее 5 тонн, 200 военнослужащих и 20 сборных мостов.
Как сообщила министр иностранных и европейских дел Таня Файон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Словению.