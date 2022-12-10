Словения намерена стать членом Совета ООН по правам человека

Республика Словения намерена стать членом Совета ООН по правам человека (СПЧ) в период с 2026 по 2028 год.

Республика Словения намерена стать членом Совета ООН по правам человека (СПЧ) в период с 2026 по 2028 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает Словенское агентство печати, ссылаясь на министерство иностранных дел республики.

Отмечается, что страна намерена участвовать в качестве кандидата на голосовании по выборам состава совета в 2026-2028 годах. "Словения всегда будет поддерживать защиту и уважение прав человека во всем мире, устранение их нарушений, борьбу с безнаказанностью за нарушения прав человека и борьбу за обеспечение ответственности за данные нарушения", - сообщили в ведомстве по случаю празднования 10 декабря международного дня прав человека.