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Словения намерена стать членом Совета ООН по правам человека

Словения намерена стать членом Совета ООН по правам человека Республика Словения намерена стать членом Совета ООН по правам человека (СПЧ) в период с 2026 по 2028 год.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 22:50
Словения намерена стать членом Совета ООН по правам человека

Республика Словения намерена стать членом Совета ООН по правам человека (СПЧ) в период с 2026 по 2028 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает Словенское агентство печати, ссылаясь на министерство иностранных дел республики.

Отмечается, что страна намерена участвовать в качестве кандидата на голосовании по выборам состава совета в 2026-2028 годах. "Словения всегда будет поддерживать защиту и уважение прав человека во всем мире, устранение их нарушений, борьбу с безнаказанностью за нарушения прав человека и борьбу за обеспечение ответственности за данные нарушения", - сообщили в ведомстве по случаю празднования 10 декабря международного дня прав человека.

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