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Словения намерена поддержать членство Палестины в ООН

Словения намерена поддержать членство Палестины в ООН Словения планирует поддержать заявку Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве постоянного члена.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 05:39
Словения намерена поддержать членство Палестины в ООН

Словения планирует поддержать заявку Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве постоянного члена.

Как передает Report, об этом сообщает Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на государственного секретаря по вопросам национальной и международной безопасности в кабинете премьер-министра Словении Войко Волка.

"Словения вместе с Францией и Мальтой поддержит заявку Палестины, в которую наша республика искренне верит", — сказал Волк.

Словения уверена, что Палестина должна быть в ООН и имеет право на голос в международной организации, добавил госсекретарь.

Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года. На 2019 год ее независимость признали 138 государств — членов ООН из 193.

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