Словения намерена поддержать членство Палестины в ООН

Словения планирует поддержать заявку Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве постоянного члена.
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"Словения вместе с Францией и Мальтой поддержит заявку Палестины, в которую наша республика искренне верит", — сказал Волк.
Словения уверена, что Палестина должна быть в ООН и имеет право на голос в международной организации, добавил госсекретарь.
Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года. На 2019 год ее независимость признали 138 государств — членов ООН из 193.