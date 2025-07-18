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Словения нацелена на усиление присутствие в Центральной Азии

Словения нацелена на усиление присутствие в Центральной Азии Словения нацелена на усиление присутствие в Центральной Азии
Другие страны
18 июля 2025 г. 14:45
Словения нацелена на усиление присутствие в Центральной Азии

Словения намерена укрепить свое присутствие в Центральной Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Словении.

Данный вопрос обсуждался на встрече заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел Словении Тани Файон с министом инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

"Министр Таня Файон провела встречу с министром Лазизом Кудратовым, в ходе которой были обсуждены важные перспективы углубления экономического сотрудничества. Узбекистан является важным экономическим партнером Словении в Центральной Азии, где мы хотим укрепить наше присутствие", - отметили в министерстве.

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