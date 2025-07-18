Словения нацелена на усиление присутствие в Центральной Азии

Словения намерена укрепить свое присутствие в Центральной Азии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Словении.
Данный вопрос обсуждался на встрече заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел Словении Тани Файон с министом инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.
"Министр Таня Файон провела встречу с министром Лазизом Кудратовым, в ходе которой были обсуждены важные перспективы углубления экономического сотрудничества. Узбекистан является важным экономическим партнером Словении в Центральной Азии, где мы хотим укрепить наше присутствие", - отметили в министерстве.
Minister @tfajon with Minister of Investments, Trade and Industry Laziz Kudratov on important opportunities to upgrade economic cooperation in particular. #Uzbekistan is an important economic partner of Slovenia in Central Asia, where we want to strengthen our presence. pic.twitter.com/upuZpLNhch