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Словакия заявила о намерении пересмотреть оборонное соглашение с США

Словакия заявила о намерении пересмотреть оборонное соглашение с США Словакия пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, заключенное в феврале 2022 года, на более выгодных для республики условиях.
Другие страны
28 октября 2023 г. 17:11
Словакия заявила о намерении пересмотреть оборонное соглашение с США

Словакия пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, заключенное в феврале 2022 года, на более выгодных для республики условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американского посла в Словакии проинформировал вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

"На встрече [с послом США] мы [словацкая сторона], заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на прежние раболепные правительства. Мы благодарны за конструктивный диалог и сотрудничество, но только взаимовыгодное", - отметил Калиняк на своей странице в Facebook.

По его словам, американскому послу сообщили позицию правительства: "Мы не будем отправлять на Украину новые партии [военной помощи] со словацких складов боеприпасов и соглашение о сотрудничестве в сфере обороны [с США] придется пересмотреть".

Стороны, по словам главы Минобороны, выразили удовлетворение итогами встречи и подтвердили намерение развивать сотрудничество при постоянном диалоге с учетом взаимных интересов.

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