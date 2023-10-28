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Словакия заявила, что пересмотрит оборонное соглашение с США

Словакия заявила, что пересмотрит оборонное соглашение с США Словакия пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, заключенное в феврале 2022 года, на более выгодных для республики условиях.
Другие страны
28 октября 2023 г. 19:51
Словакия заявила, что пересмотрит оборонное соглашение с США

Словакия пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, заключенное в феврале 2022 года, на более выгодных для республики условиях.

Как передает Report, об этом американского посла в Словакии проинформировал вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

"На встрече с послом США мы словацкая сторона, заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на прежние раболепные правительства (речь о предшественниках кабмина премьера Роберта Фицо). Мы благодарны за конструктивный диалог и сотрудничество, но только взаимовыгодное", - отметил Калиняк на своей странице в Facebook. - На встрече мы разъяснили американскому послу позицию правительства, выражающего исключительно словацкие интересы, а также что мы не будем отправлять в Украину новые партии военной помощи со словацких складов боеприпасов и что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США придется пересмотреть".

Стороны, по словам главы Минобороны, выразили удовлетворение итогами встречи и подтвердили намерение развивать сотрудничество при постоянном диалоге с учетом взаимных интересов.

Фицо заявлял ранее, что республика, подписав оборонное соглашение с США, выступила "не как равноправный договаривающийся партнер". Он ставил в пример другие страны Евросоюза, которые договорились с Вашингтоном и заключили такие договоры на принципиально лучших условиях.

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