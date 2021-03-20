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Словакия ввела штрафы за выезд на отдых за рубежом

Словакия ввела штрафы за выезд на отдых за рубежом Власти Словакии из-за распространения коронавируса с субботы временно запретили жителям страны выезжать на отдых за рубежом. Нарушителям запрета грозит штраф в 1 тыс евро.
Другие страны
20 марта 2021 г. 08:31
Словакия ввела штрафы за выезд на отдых за рубежом

Власти Словакии из-за распространения коронавируса с субботы временно запретили жителям страны выезжать на отдых за рубежом. Нарушителям запрета грозит штраф в 1 тыс евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Словацкое телевидение.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в республике не улучшается. На ее территории распространяются новые штаммы коронавируса, которые были занесены жителями страны, возвратившимися из проведенных за границей отпусков. С начала текущего года на отдых выехали около 30 тыс. словаков.

В Словакии с 20:00 до 01:00 по местному времени действует комендантский час, а с 05:00 до 20:00 - запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. В республике закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов, обязательным является ношение в общественных местах респираторов с повышенной степенью защиты от коронавируса.

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