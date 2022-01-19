О нас
Report Georgia
Аудио новости

Словакия ввела ограничения из-за распространения "омикрон"-штамма

Словакия ввела ограничения из-за распространения "омикрон"-штамма Власти Словакии вводят ограничения в социальной жизни людей с тем, чтобы удержать рост распространения штамма "омикрон" в стране, обладающего высокой контагиозностью.
Другие страны
19 января 2022 г. 17:15
Словакия ввела ограничения из-за распространения омикрон-штамма

Власти Словакии вводят ограничения в социальной жизни людей с тем, чтобы удержать рост распространения штамма "омикрон" в стране, обладающего высокой контагиозностью.

Об этом передает Report со ссылкой на Associated Press.

Посещать свадьбы, дискотеки или другие вечеринки можно будет только после бустерной дозы прививки против COVID-19 или ревакцинации двумя дозами. Кроме того, людям нужно будет, даже со всеми этими прививками, дополнительно сдать ПЦР-тест, либо предъявить документ, подтверждающий недавно перенесенное заболевание. Такие же временные меры вводятся при посещении бассейнов или оздоровительных центров.

Все бары, рестораны и другие заведения должны будут закрываться в 22:00.

Всего в Словакии проживает порядка 5,5 млн человек, более 2,6 млн человек вакцинированы, почти 1,3 млн прошли ревакцинацию. Несмотря на резкий рост случаев заражения, число госпитализированных пациентов в Словакии уменьшается. Так, накануне число нуждающихся в госпитализации зараженных снизилось до 1,6 тыс. человек, это примерно на 2 тыс. человек меньше, чем в начале декабря прошлого года.

С начала пандемии в Словакии выявили более 890 тыс. случаев заражения COVID-19, 17,4 тыс. человек скончались.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi