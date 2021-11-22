Словакия ввела локдаун для непривитых от COVID-19

Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения ковидом в пересчете на количество населения, с сегодняшнего дня ввела локдаун для непривитых от коронавируса.

Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения ковидом в пересчете на количество населения, с сегодняшнего дня ввела локдаун для непривитых от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщило Словацкое радио .

Премьер-министр республики Эдуард Хегер, объясняя данное решение властей, заявил: "Это необходимо сделать, чтобы уменьшить нагрузку на словацкое здравоохранение, так как число госпитализированных с ковидом стремительно растет. Тот, кто не получил прививку, не сможет посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Для них станут закрыты все общественные мероприятия".

Хегер призвал жителей пятимиллионной Словакии привиться от коронавируса. "Ковид приходит к тем, кто отказался от вакцинации. Поэтому мы вводим локдаун для непривитых", - отметил политик.