О нас
Report Georgia
Аудио новости

Словакия ввела локдаун для непривитых от COVID-19

Словакия ввела локдаун для непривитых от COVID-19 Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения ковидом в пересчете на количество населения, с сегодняшнего дня ввела локдаун для непривитых от коронавируса.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 01:44
Словакия ввела локдаун для непривитых от COVID-19

Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения ковидом в пересчете на количество населения, с сегодняшнего дня ввела локдаун для непривитых от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщило Словацкое радио.

Премьер-министр республики Эдуард Хегер, объясняя данное решение властей, заявил: "Это необходимо сделать, чтобы уменьшить нагрузку на словацкое здравоохранение, так как число госпитализированных с ковидом стремительно растет. Тот, кто не получил прививку, не сможет посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Для них станут закрыты все общественные мероприятия".

Хегер призвал жителей пятимиллионной Словакии привиться от коронавируса. "Ковид приходит к тем, кто отказался от вакцинации. Поэтому мы вводим локдаун для непривитых", - отметил политик.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
18 ноября 2021 г. 13:38
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта умный город
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта "умный город"
18 ноября 2021 г. 13:28
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
18 ноября 2021 г. 10:43
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi