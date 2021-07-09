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Словакия ввела карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса

Словакия ввела карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса Обязанность прохождения двухнедельной самоизоляции действует с пятницы для въезжающих в Словакию граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса
Другие страны
9 июля 2021 г. 09:29
Словакия ввела карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса

Обязанность прохождения двухнедельной самоизоляции действует с сегодняшнего дня для въезжающих в Словакию граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Она распространяется на совместно проживающих с ними членов семьи, которые не выезжали за рубеж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TA3.

Возможность досрочного прекращения домашней самоизоляции предусмотрена не ранее пятого дня после ее начала при получении отрицательного теста на коронавирус.

Беспрепятственно въехать в Словакию могут только привившиеся от коронавируса. На КПП на наземных границах республики созданы специальные автодорожные полосы для прошедших вакцинацию автомобилистов, что гарантирует быстрое прохождение ими временно восстановленных погранпроверок.

Транзит через словацкую территорию возможен без ограничений с выездом из страны в течение восьми часов после въезда. Остановки для следующих автотранспортом разрешены только для дозаправки машин топливом.

Словацкие власти признают справки о прохождении вакцинации, выданные другими государствами. Эти документы должны быть выписаны на английском языке, переведены на словацкий или чешский языки.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya ölkəyə daxil olan şəxslər üçün karantin rejimi tətbiq edir

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