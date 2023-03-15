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Словакия рассмотрит вопрос о передаче Украине МиГ-29

Словакия рассмотрит вопрос о передаче Украине МиГ-29 Правительство Словакии на заседании в среду рассмотрит вопрос о передаче имеющихся в республике истребителей МиГ-29 Украине.
Другие страны
15 марта 2023 г. 15:19
Словакия рассмотрит вопрос о передаче Украине МиГ-29

Правительство Словакии на заседании в среду рассмотрит вопрос о передаче имеющихся в республике истребителей МиГ-29 Украине.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на главу Минобороны Ярослав Надь.

"Да, конечно, мы будем рассматривать этот вопрос (об истребителях)", - сказал Надь.

По данным словацких СМИ, ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Надь сообщил о том, что они уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики.

В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран - Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать закупленные в США истребители F-16.

Ранее Надь сообщил, что его польский коллега предложил ему совместно направить истребители обеих стран в Украину. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что его правительство планирует это сделать уже в течение ближайших четырех-шести недель.

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