Словакия прорабатывает варианты закупки танков Leopard 2A8

Министерство обороны Словакии прорабатывает варианты закупки германских танков Leopard 2A8.

Министерство обороны Словакии прорабатывает варианты закупки германских танков Leopard 2A8.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на руководство военного ведомства республики.

"Оборонное ведомство проверяет все имеющиеся возможности, стараясь найти наиболее экономически целесообразное и экономное решение, которое одновременно обеспечит полную совместимость новых танков с находящимися сейчас в войсках системами оружия", - привело агентство слова пресс-секретаря Минобороны Томаша Костельника, прокомментировавшего планы приобретения танков Leopard 2A8.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал ранее, что у республики имеется возможность присоединиться к германским партнерам, закупающим для оборонных нужд своей страны танки Leopard 2A8.

На вооружении словацкой армии, согласно агентству, находится сейчас 30 танков T-72 a 15 танков Leopard 2 модификации A4.