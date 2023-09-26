Словакия получила первый из 76 финских бронетранспортеров Patria 8x8

Словакия получила первый из 76 закупленных в Финляндии бронетранспортеров Patria с колесной формулой 8х8.

Словакия получила первый из 76 закупленных в Финляндии бронетранспортеров Patria с колесной формулой 8х8.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство TASR.

Стоимость контракта на покупку бронетехники составила 447 млн евро. В его реализации задействованы словацкие фирмы, которые, согласно агентству, должны на 40% обеспечить поставки комплектующих для бронетранспортеров. Постепенно к их производству, а также к реализации иных контрактов финского производителя, подключится значительное число оборонных предприятий Словакии.

Словакия должна получить все 76 бронетранспортеров к 2027 году. Из них 10 будут предназначены для военно-медицинской службы и шесть поступят в комплектации бронемашин для командования.