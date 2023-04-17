Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard

Словакия получила второй из 15 танков Leopard 2A4, которые ей обещала поставить Германия за передачу Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).

Словакия получила второй из 15 танков Leopard 2A4, которые ей обещала поставить Германия за передачу Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило информационное агентство TASR.

По его информации, ранее Словакия передала Украине 30 гусеничных BVP-1, производившихся по советской лицензии в Чехословакии. Передача словацким военнослужащим второго танка Leopard 2A4 состоялась в Германии.

До конца года армия республики должна получить оставшиеся 13 танков.