Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна намерена увеличить производство боеприпасов для передачи украинским военным.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна намерена увеличить производство боеприпасов для передачи украинским военным.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ntv.

Министр не раскрыл подробностей о планах наращивания производства боеприпасов для Украины.

При этом он напомнил, что его страна уже поставила первые четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29 и ПВО "Куб". До этого глава Минобороны Словакии сообщал о планах увеличить в пять раз объем производства 155-миллиметровых снарядов.

Напомним, что словацкая делегация во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером находится с визитом в Украине.