О нас

Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины

Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна намерена увеличить производство боеприпасов для передачи украинским военным.
Другие страны
31 марта 2023 г. 22:55
Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна намерена увеличить производство боеприпасов для передачи украинским военным.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ntv.

Министр не раскрыл подробностей о планах наращивания производства боеприпасов для Украины.

При этом он напомнил, что его страна уже поставила первые четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29 и ПВО "Куб". До этого глава Минобороны Словакии сообщал о планах увеличить в пять раз объем производства 155-миллиметровых снарядов.

Напомним, что словацкая делегация во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером находится с визитом в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi