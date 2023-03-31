Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна намерена увеличить производство боеприпасов для передачи украинским военным.
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Министр не раскрыл подробностей о планах наращивания производства боеприпасов для Украины.
При этом он напомнил, что его страна уже поставила первые четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29 и ПВО "Куб". До этого глава Минобороны Словакии сообщал о планах увеличить в пять раз объем производства 155-миллиметровых снарядов.
Напомним, что словацкая делегация во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером находится с визитом в Украине.