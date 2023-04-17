Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29

Cловакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29.

Cловакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в соцсетях.

Он напомнил, что четыре истребителя перегнали украинские пилоты в марте, девять остававшихся перебросили в Украину по суше.

"Эта передача была осуществлена по суше с максимально возможным соблюдением безопасности... Это важная и сложная логистическая операция", - отметил он.

Отметим, что 18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны "Куб".