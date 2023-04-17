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Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29

Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29 Cловакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 11:04
Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29

Cловакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в соцсетях.

Он напомнил, что четыре истребителя перегнали украинские пилоты в марте, девять остававшихся перебросили в Украину по суше.

"Эта передача была осуществлена по суше с максимально возможным соблюдением безопасности... Это важная и сложная логистическая операция", - отметил он.

Отметим, что 18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны "Куб".

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Версия на английском языке Slovakia delivers 9 more MiG-29s to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Slovakiya Ukraynaya daha 9 MiQ-29 qırıcı təyyarəsi verib

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