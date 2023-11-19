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Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из РФ для АЭС

Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из РФ для АЭС Словакия выступит против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий "Направление - социальная демократия".
Другие страны
19 ноября 2023 г. 00:24
Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из РФ для АЭС

Словакия выступит против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий "Направление - социальная демократия".

Как передает Report, такую позицию изложил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

"Красной чертой для нас является то, что там в санкционном пакете не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное (российскому) топливо. Этого там (в списке ограничительных мер) точно не может быть", - сказал он, выступая по Словацкому телевидению.

По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии. Если российское ядерное топливо будет включено в новый пакет санкций, Братислава воспользуется правом вето и заблокирует это положение, отметил он.

Как подчеркнул Бланар, до введения рестрикций в Евросоюзе должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию.

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