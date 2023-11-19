Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из РФ для АЭС

Словакия выступит против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий "Направление - социальная демократия".

Словакия выступит против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий "Направление - социальная демократия".

Как передает Report , такую позицию изложил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

"Красной чертой для нас является то, что там в санкционном пакете не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное (российскому) топливо. Этого там (в списке ограничительных мер) точно не может быть", - сказал он, выступая по Словацкому телевидению.

По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии. Если российское ядерное топливо будет включено в новый пакет санкций, Братислава воспользуется правом вето и заблокирует это положение, отметил он.

Как подчеркнул Бланар, до введения рестрикций в Евросоюзе должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию.