Словакия осуществила крупнейшую операцию по эвакуации граждан из Ливана

Словакия осуществила крупнейшую в истории страны операцию по эвакуации своих граждан, транспортировав в сжатые сроки их из Ливана в Кипр.

Словакия осуществила крупнейшую в истории страны операцию по эвакуации своих граждан, транспортировав в сжатые сроки их из Ливана в Кипр.

Как передает Report, об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что Словакия организовала несколько эвакуационных авиарейсов из Ливана в Ларнаку, которыми были вывезены десятки граждан республики, а также жители еще девяти государств.

В организации эвакуационных рейсов были задействованы министерство обороны и МВД Словакии. В субботу из Ливана в Кипр должны прибыть еще как минимум два эвакуационных рейса, на борту которых будут находиться 44 человека, сообщили в ведомстве.

Словакия, согласно радио, направила в Ливан гуманитарную помощь, включающую продукты питания и медикаменты.