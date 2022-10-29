Словакия обвиняет Чехию в нарушении Шенгенского кодекса

Власти Словакии обвинили Чехию в нарушении Шенгенского кодекса из-за регулярных проверок на словацко-чешской границе.

Власти Словакии обвинили Чехию в нарушении Шенгенского кодекса из-за регулярных проверок на словацко-чешской границе.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел Словакии Роман Микулец.

Czech Radio сообщает, что Прага ввела проверки на границе из-за резкого увеличения числа мигрантов, пытающихся использовать Чехию как транзитную страну на пути в Германию.

"В документе указано, что введение внутреннего пограничного контроля должно быть последним, а не первым решением, и приниматься только после того, как будут исчерпаны все другие возможности. Мы считаем, что эти возможности до сих пор не исчерпаны", - сказал Микулец, по словам которого между Словакией и Чехией продолжаются переговоры по этому вопросу.