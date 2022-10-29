О нас

Словакия обвиняет Чехию в нарушении Шенгенского кодекса

Словакия обвиняет Чехию в нарушении Шенгенского кодекса Власти Словакии обвинили Чехию в нарушении Шенгенского кодекса из-за регулярных проверок на словацко-чешской границе.
Другие страны
29 октября 2022 г. 17:48
Словакия обвиняет Чехию в нарушении Шенгенского кодекса

Власти Словакии обвинили Чехию в нарушении Шенгенского кодекса из-за регулярных проверок на словацко-чешской границе.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел Словакии Роман Микулец.

Czech Radio сообщает, что Прага ввела проверки на границе из-за резкого увеличения числа мигрантов, пытающихся использовать Чехию как транзитную страну на пути в Германию.

"В документе указано, что введение внутреннего пограничного контроля должно быть последним, а не первым решением, и приниматься только после того, как будут исчерпаны все другие возможности. Мы считаем, что эти возможности до сих пор не исчерпаны", - сказал Микулец, по словам которого между Словакией и Чехией продолжаются переговоры по этому вопросу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi