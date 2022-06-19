Словакия обратилась за помощью в охране воздушного пространства к Чехии

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе субботнего визита в Прагу обратился к Чехии с просьбой помочь в ближайшие два года с охраной словацкого воздушного пространства.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе субботнего визита в Прагу обратился к Чехии с просьбой помочь в ближайшие два года с охраной словацкого воздушного пространства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Словакия после 24 февраля начала процесс досрочного вывода из состава национальных ВВС истребителей МиГ-29. СМИ республики проинформировали ранее, что Братислава рассматривает возможность передать их Украине.

Словакия четыре года назад заказала в США 14 истребителей F-16. Первые самолеты должны были быть получены в текущем году, но из-за недостатка электронных компонентов, необходимых для их производства, поставки отсрочены на два года. В связи с этим Братислава обратилась к Чехии, а ранее к Польше, с просьбой обеспечить временную охрану словацкого воздушного пространства истребителями ВВС этих стран. Варшава уже дала свое предварительное согласие.

Переговоры с Польшей о конкретных условиях охраны словацкого воздушного пространства, согласно агентству, ведутся на уровне экспертов. Теперь такие же переговоры начнутся между Словакией и Чехией.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в апреле проинформировал, что не исключает варианта временного размещения истребителей польских ВВС в Словакии.