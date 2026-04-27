Словакия обратилась в Суд ЕС из-за запрета импорта российского газа

Словакия оспаривает в суде ЕС принятое решение о постепенном запрете поставок газа из России.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ČTK со ссылкой на Министерство юстиции республики.

"Словакия на прошлой неделе подала ранее анонсированный иск против решения Европейского союза постепенно прекратить импорт российского газа", - говорится в сообщении.

В начале февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт уже обратился в суд Евросоюза для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.

Напомним, что Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработает с 17 июня 2026 года по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027 года - по долгосрочным.