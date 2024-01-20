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Словакия не получила от ЕС и США компенсацию за переданные Украине истребители

Словакия не получила от ЕС и США компенсацию за переданные Украине истребители Словакии не выплатили компенсацию в размере 700 млн евро, обещанную Евросоюзом (ЕС) и США за передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.
Другие страны
20 января 2024 г. 12:02
Словакия не получила от ЕС и США компенсацию за переданные Украине истребители

Словакии не выплатили компенсацию в размере 700 млн евро, обещанную Евросоюзом (ЕС) и США за передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Как передает Report, об этом сообщил глава словацкого Минобороны Роберт Калиняк. Военные самолеты были переданы Киеву бесплатно в апреле 2023 года.

По словам министра, ЕС уже подтвердил, что Словакия в 2024 году не получит компенсацию за истребители. Европейский фонд мира в 2023 году направил стране 82 млн евро за оказанную Украине помощь. Словакия должна получить еще 5,5 млн евро, после чего ей уже полагается компенсация за истребители.

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Версия на английском языке Slovakia didn’t receive compensation from EU, US for fighter jets transferred to Ukraine

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