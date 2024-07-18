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Словакия не поддержит бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС

Словакия не поддержит бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС Словакия не поддержит бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС, который предложили организовать лидеры некоторых стран Евросоюза.
Другие страны
18 июля 2024 г. 20:10
Словакия не поддержит бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС

Словакия не поддержит бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС, который предложили организовать лидеры некоторых стран Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после переговоров в Будапеште с венгерским коллегой Тамашем Шуйоком.

"Словакия не будет во время председательства Венгрии в Совете ЕС присоединяться к каким-либо попыткам или действиям, направленным на бойкот венгерского председательства", - сказал Пеллегрини.

Он сообщил, что заверил Шуйока в намерениях словацких представителей участвовать во всех мероприятиях, которые Венгрия будет проводить в качестве председателя Совета ЕС во второй половине нынешнего года.

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