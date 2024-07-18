Словакия не поддержит бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС

Словакия не поддержит бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС, который предложили организовать лидеры некоторых стран Евросоюза.

Словакия не поддержит бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС, который предложили организовать лидеры некоторых стран Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после переговоров в Будапеште с венгерским коллегой Тамашем Шуйоком.

"Словакия не будет во время председательства Венгрии в Совете ЕС присоединяться к каким-либо попыткам или действиям, направленным на бойкот венгерского председательства", - сказал Пеллегрини.

Он сообщил, что заверил Шуйока в намерениях словацких представителей участвовать во всех мероприятиях, которые Венгрия будет проводить в качестве председателя Совета ЕС во второй половине нынешнего года.