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Словакия начала переговоры с Хорватией о транзите нефти

Словакия начала переговоры с Хорватией о транзите нефти Словакия начала переговоры с Хорватией на уровне компаний о транзите через ее территорию нефти из альтернативных источников
Другие страны
6 сентября 2024 г. 23:08
Словакия начала переговоры с Хорватией о транзите нефти

Словакия начала переговоры с Хорватией на уровне компаний о транзите через ее территорию нефти из альтернативных источников

Как передает Report со ссылкой на информагентство TASR, об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

"Словакия заинтересована получать достаточное количество нефти за приемлемую цену. Это важно. Информацию от наших хорватских коллег мы воспринимаем как вхождение в переговоры на уровне компаний. Они должны заключить соответствующие договоры", - приводит агентство заявление министра, озвученные после переговоров в Братиславе с хорватским коллегой Горданом Радманом.

При этом Бланар отметил, что такие соглашения до сих пор не подписаны, и значит, фактически нет договоренности о транзите энергетического сырья для республики через Хорватию.

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