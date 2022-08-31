Словакия купит 76 бронетранспортеров в Финляндии

Словакия заключила с Финляндией контракт на сумму 447 млн евро на покупку в этой стране 76 бронетранспортеров Patria AMVXP с колесной формулой шасси 8x8.

Словакия заключила с Финляндией контракт на сумму 447 млн евро на покупку в этой стране 76 бронетранспортеров Patria AMVXP с колесной формулой шасси 8x8.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство TASR .

Первая из 76 машин должна поступить в Словакию в сентябре 2023 года. Братислава договорилась с Хельсинки о 40-процентном участии словацких компаний в реализации оборонного заказа.

Бронетранспортеры войдут в состав тяжелой механизированной бригады, которая должна быть сформирована в словацких ВС к 2026 году. Patria AMVXP с 2004 года производит финская компания Patria. Они, кроме Финляндии, находятся на вооружении армий Словении, Хорватии, Польши, Швеции, ЮАР и ОАЭ.