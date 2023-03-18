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Словакия и Украина заключили соглашение о передаче Киеву истребителей МиГ-29

Словакия и Украина заключили соглашение о передаче Киеву истребителей МиГ-29 Словакия и Украина заключили соглашение о передаче Киеву истребителей МиГ-29.
Другие страны
18 марта 2023 г. 03:55
Словакия и Украина заключили соглашение о передаче Киеву истребителей МиГ-29

Словакия и Украина заключили соглашение о передаче Киеву истребителей МиГ-29.

Как передает Report, об этом сообщает словацкое информагентство TASR.

По его информации, исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь подписал с послом Украины в Братиславе Мирославом Кастраном межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29.

Словацкая сторона также передаст Украине две ЗРК противовоздушной обороны (ПВО) "Куб".

Ранее правительство Словакии приняло решение направить Украине выведенные в августе 2022 года из состава национальных ВВС истребители МиГ-29. Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС.

По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на $700 млн, а ЕС обязуется выплатить из специального фонда $200 млн.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya Ukraynaya 13 ədəd “MiQ-29” bağışlayıb

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