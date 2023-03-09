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Словакия и Польша согласны отправить истребители МиГ-29 Украине

Словакия и Польша согласны отправить истребители МиГ-29 Украине Словакия и Польша готовы отправить истребители МиГ-29 Украине.
Другие страны
9 марта 2023 г. 14:59
Словакия и Польша согласны отправить истребители МиГ-29 Украине

Словакия и Польша готовы отправить истребители МиГ-29 Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, власти Польши уже поддержали эту инициативу.

Надь отметил, что его польский коллега Мариуш Блащак на встрече министров обороны стран Евросоюза вчера, 8 марта, подтвердил, что его страна согласится совместно со Словакией передать Киеву МиГ-29.

"Подтверждаю, что Польша официально согласна вместе отправлять МиГ Украине… Думаю, пора принимать решение. Люди в Украине умирают, мы реально можем им помочь, и нет места политизации. Это бесчеловечно и безответственно", - написал Надь в соцсетях.

Отметим, что ранее украинская сторона заявляла о том, что ей нужно около 180 истребителей.

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Версия на английском языке Poland agrees to send MiG-29s to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Polşa Ukraynaya MiQ-29-ları göndərməyə razılıq verib

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