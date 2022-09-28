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Словацкий парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Словацкий парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО Национальный совет (парламент) Словакии высказался за расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 05:45
Словацкий парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Национальный совет (парламент) Словакии высказался за расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Национальный совет проголосовал за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. За прием Швеции в состав Североатлантического альянса проголосовали 124 из 140 принявших участие в голосовании депутатов. За расширение НАТО за счет Финляндии проголосовали 126 из 142 парламентариев, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.

Однопалатный словацкий парламент состоит из 150 депутатов.

Президент Словакии Зузана Чапутова, которой предстоит подписать утвержденные парламентом документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, уже ранее высказывалась за вступление этих стран в Североатлантический альянс. Ожидается, что в Словакии процесс ратификации их принятия в блок в ближайшее время завершится.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya parlamenti İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyib

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