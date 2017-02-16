Словацкая полиция обвинила четырех мужчин в работорговле

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/Словацкая полиция предъявила обвинения четырем жителям города Требишова на востоке республики в организации переправки молодых женщин из Словакии в Великобританию, где их вынуждали к проституции и замужеству с гражданами Пакистана.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшила журналистам представитель президиума республиканской полиции Дениса Балогова.

"Полиция имеет доказательства, что задержанные переправили обманным путем не менее 12 женщин из района Требишов в Англию и Шотландию. Члены группировки там принуждали женщин к предоставлению сексуальных услуг, прежде всего, гражданам Пакистана, а также продавали их пакистанцам в качестве невест", — сказала Балогова.