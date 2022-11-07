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Слова Путина встревожили Макрона

Слова Путина встревожили Макрона Президент РФ Владимир Путин встревожил лидеров западных стран, в том числе французского коллегу Эмманюэля Макрона, в разговоре с которым он упомянул ядерные удары США по японским городам Хиросима и Нагасаки.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 04:06
Слова Путина встревожили Макрона

Президент РФ Владимир Путин встревожил лидеров западных стран, в том числе французского коллегу Эмманюэля Макрона, в разговоре с которым он упомянул ядерные удары США по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

Они рассказали, что в разговоре с Макроном Путин якобы выразил мнение, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, показали возможность победы "не атакуя крупные города".

"Макрон был явно встревожен", — отметил источник газеты, заявляя, что сказанное "звучало как неуклюжий тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев".

Источник в правительстве Франции в комментарии изданию пояснил, что российский лидер "хочет донести информацию о том, что рассматриваются все варианты в соответствии с российской доктриной" по применению ядерного оружия.

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Версия на азербайджанском языке Putinin sözləri Makronu qorxudub

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